Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,2 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен, в результате чего некоторых льготников могут лишить денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью - с начала нового отопительного сезона. Речь идет об 15-20% получателей субсидии.

Об этом заявил директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко в эфире "Громадського радіо", пишет "Украина коммунальная".

Кто может потерять субсидию

"В первую очередь их могут потерять владельцы новых автомобилей - младше 5 лет", - заявил он.

Музыченко добавил, что достаточно самого факта наличия авто, со дня выпуска которого прошло меньше времени.

"Это достаточно дорогая вещь", - отметил чиновник.

Также прекратить выплату субсидии могут владельцам жилья с большой квадратурой. В частности - квартир на 120 квадратных метров, и домов на 200 "квадратов".

"Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть там, где активно проживает большое количество граждан", - заявил Музыченко.

По убеждению чиновника, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий. Кроме того, предусматривается больше стимулов для того, чтобы "наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали".

Как соощалось, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

Ранее Українські Новини писали о том, как оформить субсидию на коммуналку.