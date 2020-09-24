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24 вересня 2020, четвер, 13:23 7
Суспільство 2020-09-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
Захоплення автобуса із заручниками в Луцьку. Кривош відмовляється їсти і приймає тільки хліб з водою

Захоплення автобуса із заручниками в Луцьку. Кривош відмовляється їсти і приймає тільки хліб з водою

Анна Рудык
Захоплення заручників, захоплення, захоплення заручників у Луцьку, Максим Кривош
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Підозрюваний в захопленні заручників в Луцьку Максим Кривош відмовився від повноцінного харчування і приймає тільки хліб з водою.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Сергій Тиможінскій.

"Я б не сказав, що це голодування. Це така дієта", - сказав він.

За його словами, Кривош відмовився від їжі, за винятком хліба з водою.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 липня суд заарештував підозрюваного в захопленні заручників в Луцьку Кривоша. 21 липня о 09:45 в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. Правоохоронці встановили, що підозрюваний - 45-річний Максим Кривош, який раніше відбував покарання в вигляді позбавлення волі сукупним терміном 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Кривош відпустив всіх заручників і здався правоохоронцям.

Також Максим Кривош, який захопив заручників, висував вимоги ряду осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Тим часом Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив ще на два місяці арешт підозрюваному в захопленні заручників в Луцьку Максима Кривоша.

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