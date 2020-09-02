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  • За два місяці до виборів в США шанси Дональда Трампа на перемогу почали зростати
02 вересня 2020, середа, 12:09 9
Америка 2020-09-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
За два місяці до виборів в США шанси Дональда Трампа на перемогу почали зростати

За два місяці до виборів в США шанси Дональда Трампа на перемогу почали зростати

Валерия Драгомирова
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентські вибори, вибори США
Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Дональд Трамп. Фото: Білий дім

За два місяці довиборів президента США шанси Дональда Трампа, який на початку гонки, здавалося, безнадійно відстав від демократа Джо Байдена, знову зростають. Ще місяць тому букмекери віддавали Байдену майже дворазову перевагу. Зараз, на їхню думку, шанси кандидатів майже рівні.

Про це пише thebell.

Вирішальний етап передвиборчої боротьби починається на тлі нової хвилі протестів в одному з ключових штатів, які все ще вагається, Вісконсині, - і в штабі Трампа вважають, що новий спалах насильства підвищує шанси президента на переобрання.


Згідно з опитуванням RealClearPolitics, розрив у популярності між Байденом і Трампом скоротився з максимальних 10,1 пункту (51% проти 40,9%) в кінці червня до 6,2 пункту (49,6% - 43,4%). З огляду на американську систему виборів, доля президентства вирішуватиметься в декількох штатах, що вагаються, - Вісконсині, Мічигані, Пенсільванії, Північній Кароліні, Флориді та Арізоні. У п'яти з шести цих штатів Байден за опитуваннями випереджає Трампа, але в середньому всього на 2,7 пункту в порівнянні з 6,2 пунктами в кінці червня.

Інший агрегатор, FiveThirtyEight, оцінює шанси кандидатів на перемогу за більш складною статистичною моделлю, що враховує не тільки опитування, але і інші чинники. Зараз сервіс дає Байдену 69 шансів на перемогу з 100, Трампу - 31. У попередні два місяці ймовірність перемоги Байдена ніколи не опускалася нижче 70.

Найяскравіший індикатор зростання шансів Трампа - ставки букмекерів, на які посилається і один з провідних аналітиків JPMorgan Марко Колановіч. Ще 1 серпня, за даними RealClearPolitics, котирування шести найбільших букмекерських контор давали Байдену 61%, Трампу - 36,4% (розрив 24,4 пункту). Всього за місяць шанси майже зрівнялися - зараз Байдену дають 50,3%, Трампу - 49%.

Як повідомляли Українські Новини, у разі перемоги на виборах президента США в листопаді, демократ Джозеф Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальнн озброєння.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав здати аналізи на наркотики свого майбутнього суперника на виборах Джо Байдена та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами.

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