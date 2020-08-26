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26 серпня 2020, середа, 08:32 7
Америка 2020-08-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Байден обіцяє надати Україні летальну озброєння в разі перемоги на виборах

Байден обіцяє надати Україні летальну озброєння в разі перемоги на виборах

Елена Новикова
США, Джо Байден, Вибори президента США 2020
Джо Байден
Джо Байден

У разі перемоги на виборах президента США в листопаді, демократ Джозеф Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальну озброєння, а також повернути співпрацю з ВООЗ.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Як президент, я проясню Кремлю, що вони мають закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальну озброєння - одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху" , - сказав Байден в зверненні.

Зазначається, що адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років віце-президентом країни, республіканці критикують саме за відмову надати Україні смертоносну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки Джавелін, Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня  Деркач опублікував записи розмов  ексвіце-президента США Джо Байдена і експрезидента України Петра Порошенка, які свідчили про те, що Порошенко погоджував ряд своїх ключових рішень з віце-президентом США і виконував його прохання.

Також розвідка США вважає дії Деркача пов'язаними з втручанням РФ в американські вибори .

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