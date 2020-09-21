Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Українські військові не стріляли у відповідь

В понеділок, 21 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Росії тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в ньому.

Так, неподалік Мар'їнки противник провокував українських військових пострілами зі стрілецької зброї, а потім зробив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї в сторону українських позицій зафіксований поблизу населеного пункту Водяне.

Військовослужбовці ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат внаслідок пострілів противника немає.

"...Рятувальники Об'єднаних сил для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 3 будинки, на 8 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено майже 2 гектари території в прифронтовому районі і передані на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, протягом минулого тижня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів.

Раніше, 15 вересня, внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил.

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