Що робити, якщо колектори вимагають чужі кредити: в НБУ дали докладну інструкцію

У Національному банку України заявили, що колектори не мають права погрожувати родичам або сусідам боржника, якщо ті не є поручителями у той час, як за липень цього року українці 535 разів поскаржилися на дії колекторів в Національний банк.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку.

Так, в НБУ повідомили, що, даючи кредит, фінансова компанія зазвичай просить позичальника дати телефон родича, колеги або друга. Водночасчас установа не підписує з нею ніяких документів про поручительство і може навіть не перевіряти справжність контактів. Натомість компанія розраховує, що в разі прострочення кредиту його вдасться стягнути з допомогою колекторів.

"Якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія і колектори порушують законодавство", - пояснили в Нацбанку.

Також в НБУ підкреслили, що колектори не мають права на обробку персональних даних без згоди власника.

"Якщо вам надходять дзвінки або листи щодо кредиту, який ви не брали і за якими не виступали поручителем, можна говорити про порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону людини і її домашня адреса - це конфіденційні дані. Фінансова компанія і колектор не мають права на їх обробку без згоди власника", - додали в НБУ.

Крім того, в Нацбанку зазначили, що примусово стягувати борг можуть тільки органи Державної виконавчої служби і приватні виконавці.

"Якщо колектор загрожує, він порушує законодавство. Колекторські компанії мають право тільки інформувати боржника або поручителя за кредитом про наявність боргу. А примусово стягувати борг можуть тільки органи Державної виконавчої служби і приватні виконавці" , - сказали в НБУ.

Поради від НБУ щодо захисту від колекторів:

по-перше, потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо кредит ніяк вас не стосується, варто пояснити ситуацію і попросити припинити дзвінки.

по-друге, якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також в контакт-центр НБУ за телефоном 0 800 505 240. Також слід звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або в суд. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

по-третє, якщо колектори погрожують, потрібно обов'язково звернутися до правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада 12 грудня прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Також в грудні 2019 року ВР прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

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