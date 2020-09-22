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22 вересня 2020, вівторок, 22:21 4
Наука 2020-09-22T23:45:02+03:00
Українські Новини
Експерт з коронавірусу з Німеччини прокоментував популярні судження про COVID-19

Експерт з коронавірусу з Німеччини прокоментував популярні судження про COVID-19

Константин Долгий
Медицина, Німеччина, Коронавірус, Інформація про коронавірус, Пандемія коронавірусу
Німецький епідеміолог Хендрік Штрек. Фото: wikipedia.org
Німецький епідеміолог Хендрік Штрек. Фото: wikipedia.org

Провідний німецький експерт з коронавірусу професор Хендрік Штрек відповів на твердження супротивників обмежувальних заходів і COVID-дисидентів у той час як в Україні за минулу добу дещо знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом 

Як передають Українські Новини, про це він розповів Deutsche Welle .

Політики, вчені та ЗМІ роблять з мухи слона. Коронавірус не такий небезпечний

За словами Штрека, це не є дійсністю. Велика кількість досліджень, які проводилися в різних країнах, в тому числі Німеччині і США, показують, що SARS-CoV-2 викликає більш високу смертність, ніж, наприклад, сезонний грип.

"У дослідженні, проведеному в окрузі Хайнсберг, ми з'ясували, що вірус як мінімум в чотири рази небезпечніше за сезонний грип", - розповів Штрек.

Він зазначив, що будь-які дослідження залежать від популяції, в якій вони проводяться, однак, підкреслює він, в будь-якому випадку коронавірус варто сприймати всерйоз.

Вакцина, про яку всі говорять, потрібна лише для збагачення фармацевтичної промисловості

Безумовно, відзначає Штрек, фармацевтичні компанії заробляють на продажу вакцин. Однак слід пам'ятати, що процес розробки препарату і все дослідні роботи вимагають великих фінансових витрат.

"Фарміндустрія повинна заробляти, щоб покрити свої витрати на розробку вакцин", - сказав фахівець.

Крім того, додав він, населення витрачає лише незначну частину своїх доходів у лікарняних кас для придбання вакцин.

Вакцина не дасть ніякого захисту від коронавірусу, так як він часто мутує

Зараз подібні твердження робити неможливо, заявив Штрек.

"Вірус мутує, це вірно, але у нього мутації не такі сильні як у вірусу грипу", - зазначив учений.

Крім того, немає сенсу говорити про ефективність вакцини до появи самої вакцини.

Не було чутно про якісь великі спалахи після безлічі демонстрацій проти обмежувальних заходів

Акції протесту проходили на відкритому просторі, де, як правило, ризик зараження коронавірусом значно менше, ніж в приміщенні.

За словами Штреком, дуже складно відстежити, чи відбулася спалах COVID-19 серед учасників великих акцій, учасники яких з'їжджалися з різних куточків країни.

"Набагато легше відстежувати поширення вірусу, коли всі учасники заходу з одного міста", - додав він.

Коронавірус з'явився в китайській лабораторії і звідти потрапив назовні

Штрек відзначає малу ймовірність того, що такий вірус, як SARS-CoV-2, міг бути створений штучно в лабораторії. За його словами, подібні дослідження дуже небезпечні, тому вони, як правило, не проводяться.

"Потрібно також сказати, що такі лабораторії, як в китайському місті Ухань, оснащені шлюзами безпеки, завдяки яким віруси і бактерії не можуть вирватися за межі лабораторії", - сказав учений.

Втім, підкреслює Штрек, неможливо довести, що подібне могло статися, як і неможливо довести зворотне.

Коронавірус не страшний молодим людям, адже у них міцне здоров'я

"Згідно зі статистикою, вірне твердження, що у молодих людей з міцним здоров'ям зараження проходить безсимптомно або з легкими симптомами", - зазначає Штрек.

Проте, підкреслив він, відомі численні випадки, коли у молодих людей проявляються важкі симптоми захворювання, що призводить до смерті.

Як повідомляли Українські Новини, в КНР провели дослідження, яке показало, що окуляри помітно знижують вірогідність заразитися COVID-19.

Також японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. показав ультрафіолетову лампу Care 222, здатну вбивати коронавірус, і при цьому не завдавати шкоди людині.

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