підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Наука
  • Американські медики заявили про новий спосіб стримування коронавірусу в закритих приміщеннях
21 вересня 2020, понеділок, 17:39 5
Наука 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Американські медики заявили про новий спосіб стримування коронавірусу в закритих приміщеннях

Американські медики заявили про новий спосіб стримування коронавірусу в закритих приміщеннях

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Дезінфекція. Фото: pexels
Дезінфекція. Фото: pexels

Водночас як у Великій Британії вчені виявили шість основних ознак і симптомів форм COVID-19, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря.

Про це йдеться на офіційному сайті CDC, передають Українські Новини.

Згідно з результатами досліджень, у закритих приміщеннях краплі і найдрібніші частинки, які можуть містити коронавірус, можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин. За цей час їх можуть вдихнути десятки людей.

В якості профілактики фахівці CDC рекомендують використовувати в закритих приміщеннях системи нагрівання, вентиляції або кондиціонування. У разі відсутності таких систем, зменшити концентрацію потенційно небезпечних частинок у повітрі можна за допомогою освіжувачів повітря.

У CDC звертають увагу, що захиститися від коронавірусу можна лише за умови дотримання і виконання комплексу заходів, таких як носіння захисної маски, дотримання соціальної дистанції, регулярного миття рук з милом і прибирання.

Як повідомляли Українські Новини, нову здатність коронавірусу проникати в людський мозок виявили недавно вчені з Медичної школи університету Колорадо і Єльського університету. За словами фахівців, коронавірус використовує нейрони, щоб копіювати самого себе.

Крім того, медики з Німеччини допустили можливість коронавірусу провокувати в людини виникнення цукрового діабету.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні

Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу
Новини
Ще один навчальний заклад закрили на карантин у Львівській області 19:21
Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука 19:02
У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу 18:58
Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає, – Кличко 18:43
Після вихідних гривня на міжбанку продовжила знижуватися 18:25
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
більше новин
У Київській області через коронавірус закрили 31 школу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok