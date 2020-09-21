Американські медики заявили про новий спосіб стримування коронавірусу в закритих приміщеннях

Водночас як у Великій Британії вчені виявили шість основних ознак і симптомів форм COVID-19, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря.

Про це йдеться на офіційному сайті CDC, передають Українські Новини.

Згідно з результатами досліджень, у закритих приміщеннях краплі і найдрібніші частинки, які можуть містити коронавірус, можуть залишатися в повітрі протягом декількох годин. За цей час їх можуть вдихнути десятки людей.

В якості профілактики фахівці CDC рекомендують використовувати в закритих приміщеннях системи нагрівання, вентиляції або кондиціонування. У разі відсутності таких систем, зменшити концентрацію потенційно небезпечних частинок у повітрі можна за допомогою освіжувачів повітря.

У CDC звертають увагу, що захиститися від коронавірусу можна лише за умови дотримання і виконання комплексу заходів, таких як носіння захисної маски, дотримання соціальної дистанції, регулярного миття рук з милом і прибирання.

Як повідомляли Українські Новини, нову здатність коронавірусу проникати в людський мозок виявили недавно вчені з Медичної школи університету Колорадо і Єльського університету. За словами фахівців, коронавірус використовує нейрони, щоб копіювати самого себе.

Крім того, медики з Німеччини допустили можливість коронавірусу провокувати в людини виникнення цукрового діабету.

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