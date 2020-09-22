У Кривому Розі дівчина-підліток випала з 12-го поверху

У понеділок, 21 вересня, в Кривому Розі випала з вікна квартири та розбилася на смерть 13-річна дівчинка. П ро це пише місцеве видання Перший Міський .

Інцидент стався в Покровському районі міста. Школярка випала з вікна багатоквартирного будинку по вулиці Миколи Світальський.

Повідомляється, що до місця події прибула бригада швидкої допомоги, проте травми, які дівчинка зазнала при падінні з 12-го поверху, виявилися несумісними з життям. Вона померла на місці.

На місці працювали співробітники поліції. Їм належить встановити причини і обставини події.

Відомо, що в момент інциденту дівчинка перебувала в квартирі зі своїм молодшим братом.

Крім того, в її Instagram-акаунті виявили запис "зараз або ніколи", яку загибла дівчинка опублікувала менше тижня тому.

Як повідомляли Українські Новини, минулого четверга, 17 вересня, в Кривому Розі чоловік з підозрою на інфекційне захворювання COVID-19 викинувся з вікна лікарні і розбився на смерть .

Також повідомлялося, що раніше в Києві чоловік стрибнув "бомбочкою" з Південного моста і розбився об воду Дніпра.

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