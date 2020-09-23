У Херсонській області через коронавірус у школярки на карантин відправили весь клас

В одній зі шкіл Каховки через COVID-19 на дистанційне навчання відправили шкільний клас у той час, як у подружньої пари з Херсонської області виявили зараження туляремією . Про це пишуть Каховські Новини .

У середу, 23 вересня, в департамент освіти Каховської міської ради звернулися представники обласної лабораторії і повідомили, що в однієї з учениць школи №2 виявили зараження коронавірусом.

У зв'язку з цим в департаменті вирішили відправити клас, де вчилася дівчинка, на двотижневий карантин. Процес навчання для них буде здійснюватися в дистанційному форматі.

Відзначається, що дана ситуація знаходиться під контролем фахівців. Викладачам, які контактували з хворою школяркою, рекомендується посилено стежити за станом здоров'я і в разі потреби негайно звертатися до медиків.

Як раніше повідомляли Українські Новини, в Херсоні та навколишніх населених пунктах виявляють зараження на COVID-19 в школах.

Тим часом тернопіьські лікарі показали знімки змін легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом. Медики звернули увагу на знімок хворого Covid-19, на якому зафіксовано, як легені покриваються "матовим склом".

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