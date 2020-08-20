У Херсонській області виявили 2 випадки туляремії

В той час, як в Одесі чоловік заразився сибірською виразкою , в Херсонській області зафіксовано 2 випадки рідкісної хвороби – туляремії. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, захворіла подружня пара.

Чоловік, який працює єгерем, 3 серпня під час обходу в лісі знайшов напівмертвого зайця.

Під час обробки тушки будинку він разом з дружиною отримав травми кистей рук.

"В обох 7 серпня з'явилися виразки на шкірі кистей рук і регіональний лімфаденіт, підвищилася температура до 38,5 градусів", - сказано в повідомленні.

По медичну допомогу хворі звернулися тільки 13 серпня.

В результаті аналізів у біоматеріалу від обох пацієнтів методом ПЛР виділено фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis.

За даними Центру громадського здоров'я, це перші випадки туляремії в поточному році.

Туляремія - гостре інфекційне захворювання, яким можуть заразитися як люди, так і тварини.

Серед тварин найбільш сприйнятливими до туляремії є кролики, зайці і гризуни.

Збудник хвороби вражає лімфатичну систему, шкіру, селезінку.

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