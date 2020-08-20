У Херсонській області виявили 2 випадки туляремії

В той час, як в Одесі чоловік заразився сибірською виразкою, в Херсонській області зафіксовано 2 випадки рідкісної хвороби – туляремії. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, захворіла подружня пара. Чоловік, який працює єгерем, 3 серпня під час обходу в лісі знайшов напівмертвого зайця. Під час обробки тушки будинку він разом з дружиною отримав травми кистей рук. "В обох 7 серпня з'явилися виразки на шкірі кистей рук і регіональний лімфаденіт, підвищилася температура до 38,5 градусів", - сказано в повідомленні. По медичну допомогу хворі звернулися тільки 13 серпня. В результаті аналізів у біоматеріалу від обох пацієнтів методом ПЛР виділено фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis. За даними Центру громадського здоров'я, це перші випадки туляремії в поточному році. Туляремія - гостре інфекційне захворювання, яким можуть заразитися як люди, так і тварини. Серед тварин найбільш сприйнятливими до туляремії є кролики, зайці і гризуни. Збудник хвороби вражає лімфатичну систему, шкіру, селезінку. Як повідомляли Українськi Новини, у Голосіївському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ у бездомної кішки. У зв'язку з цим було введено карантинні обмеження в мікрорайоні Конча-Заспа. Тим часом у Монголії було виявлено три випадки бубонної чуми.