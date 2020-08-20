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20 серпня 2020, четвер, 16:01 6
Медицина 2020-08-20T17:30:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській області виявили 2 випадки туляремії

У Херсонській області виявили 2 випадки туляремії

Елена Новикова
Рідкісна хвороба, Херсонська область, Хвороба, Туляремія, Зараження туляремією, Туляремія в Херсонській області
Хвороба. Фото: pixabay
Хвороба. Фото: pixabay

В той час, як в Одесі чоловік заразився сибірською виразкою, в Херсонській області зафіксовано 2 випадки рідкісної хвороби – туляремії. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. 

Згідно з ним, захворіла подружня пара.

Чоловік, який працює єгерем, 3 серпня під час обходу в лісі знайшов напівмертвого зайця.

Під час обробки тушки будинку він разом з дружиною отримав травми кистей рук.

"В обох 7 серпня з'явилися виразки на шкірі кистей рук і регіональний лімфаденіт, підвищилася температура до 38,5 градусів", - сказано в повідомленні.

По медичну допомогу хворі звернулися тільки 13 серпня.

В результаті аналізів у біоматеріалу від обох пацієнтів методом ПЛР виділено фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis.

За даними Центру громадського здоров'я, це перші випадки туляремії в поточному році.

Туляремія - гостре інфекційне захворювання, яким можуть заразитися як люди, так і тварини.

Серед тварин найбільш сприйнятливими до туляремії є кролики, зайці і гризуни.

Збудник хвороби вражає лімфатичну систему, шкіру, селезінку.

Як повідомляли Українськi Новини, у Голосіївському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ у бездомної кішки. У зв'язку з цим було введено карантинні обмеження в мікрорайоні Конча-Заспа.

Тим часом у Монголії було виявлено три випадки бубонної чуми.

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