8 вересня повз Землю пройде 37-метровий астероїд, - NASA

Водночас як NASA і SpaceX успішно випробували корабель для польотів на Марс, з глибин космосу в бік Землі летить величезний астероїд, який найближчими днями пройде максимально близько до планети.

Про це пише британський Express, передають Українські Новини.

Уже завтра, 8 вересня, астероїд, якому в NASA дали ім'я 2020 PT4, повинен пролетіти на відстані в 1,8 млн кілометрів від Землі. У космічному агентстві називають "максимальним зближенням" з планетою.

Відомо, що діаметр астероїда складає 36 метрів, а його швидкість перевищує 45 тис. кілометрів на годину. Такої швидкості небесному тілу досить, щоб подолати відстань від США до Європи понад вісім разів за годину.

Рух астероїда 2020 PT4. Фото: ssd.jpl.nasa.gov

У NASA відзначили, що 2020 PT4 не зіткнеться із Землею. Однак, підкреслили фахівці агентства, навіть якби це і сталося, то шкоди від зіткнення був би мінімальним, як це трапилося у 2013 році поблизу російського Челябінська..

Як повідомляли Українські Новини, раніше в небі над Хорватією стався вибух метеорита, що падав, який згорів на висоті 30 кілометрів.

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