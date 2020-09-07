підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 12:53 8
Космос 2020-09-07T14:15:03+03:00
Українські Новини
8 вересня повз Землю пройде 37-метровий астероїд, - NASA

8 вересня повз Землю пройде 37-метровий астероїд, - NASA

Константин Долгий
NASA, SpaceX, Астероїд
До Землі наближається астероїд. Фото: NASA
До Землі наближається астероїд. Фото: NASA

Водночас як NASA і SpaceX успішно випробували корабель для польотів на Марс, з глибин космосу в бік Землі летить величезний астероїд, який найближчими днями пройде максимально близько до планети.

Про це пише британський Express, передають Українські Новини.

Уже завтра, 8 вересня, астероїд, якому в NASA дали ім'я 2020 PT4, повинен пролетіти на відстані в 1,8 млн кілометрів від Землі. У космічному агентстві називають "максимальним зближенням" з планетою.

Відомо, що діаметр астероїда складає 36 метрів, а його швидкість перевищує 45 тис. кілометрів на годину. Такої швидкості небесному тілу досить, щоб подолати відстань від США до Європи понад вісім разів за годину.

Движение астероида 2020 PT4. Фото: ssd.jpl.nasa.govРух астероїда 2020 PT4. Фото: ssd.jpl.nasa.gov

У NASA відзначили, що 2020 PT4 не зіткнеться із Землею. Однак, підкреслили фахівці агентства, навіть якби це і сталося, то шкоди від зіткнення був би мінімальним, як це трапилося у 2013 році поблизу російського Челябінська..

Як повідомляли Українські Новини, раніше в небі над Хорватією стався вибух метеорита, що падав, який згорів на висоті 30 кілометрів.

Більше новин про: NASA SpaceX Астероїд

Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
Новини
Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром 14:44
"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня 14:27
У МОЗ розповіли, які вакцини від інфекційних захворювань є в Україні. Фото: pixabay
У МОЗ розповіли, які вакцини є в Україні 14:11
У МВС Білорусі заявили, що у них найгуманніша міліція в світі 14:06
Кабмін потрібно посилювати новими економічними кадрами, — Разумков 13:45
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон 08:24
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020 06:30
більше новин
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok