Коли заснували Київ. У МОН прокоментували помилку в підручнику для першокласників

У Міністерстві освіти і науки прокоментували ще одну помилку в шкільному підручнику, які вже перестали бути рідкістю, з підручнику української мови для першокласників , де стверджується, нібито Київ заснували в 19 столітті

Повідомлення з'явилося на сайті МОН.

Так, в МОН визнають, що підручник "Українська мова" (1 клас, авт. Хорошковська О.Н., 2012 року видання дійсно існує і помилка в ньому є, але книгу не використовують для навчання дітей ось вже 5 років.

"Зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи і більше 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі", - йдеться в повідомленні.

У МОН наголосили, що зараз перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в початковій школі в 2020/2021 навчальному році, оновлювали. Там тепер інші підручники для 1-3 класів. Підручника з вказаною помилкою серед них немає.

Софійський Собор був побудований в першій половині 9 століття.

Помилка в підручнику

Як повідомляли Українські Новини, в 2020 році 1,3 млн підручників для 7 класу було перевидано. Деякі підручники було оновлено через пошкодження, зношеність та інші проблеми, в той час як перевидані підручники були повністю переглянуті.

Тим часом в МОН дозволили школам самим розробляти систему оцінювання для деяких предметів.

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