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31 серпня 2020, понеділок, 16:06 7
Суспільство 2020-08-31T16:45:03+03:00
Українські Новини
Для 7 класів в Україні переглянули підручники: посібники з яких предметів були перевидані

Для 7 класів в Україні переглянули підручники: посібники з яких предметів були перевидані

Ольга Фандорина
Школа, учні, Шкільні підручники
Шкільні підручники. Фото: telegraf.in.ua
Шкільні підручники. Фото: telegraf.in.ua

Міністерства освіти і науки повідомило, що 1,3 млн підручників для 7 класу було перевидано в 2020 році в той час, як стало відомо, що видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин.

"Для 7 класу з 28 назв перевидано підручники 2016 року загальними тиражем 1 368 563 примірників. Серед них, зокрема: українська мова, українська література, алгебра, геометрія, фізика, хімія, основи здоров'я, мистецтво, зарубіжна література та іноземні мови", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що для учнів 7 класу оновили підручники з предметів "Історія України", "Всесвітня історія", "Інформатика", "Гагаузька мова" загальним накладом 1 486 852 примірників і мовами національних меншин - 19 374 примірників.

Підкреслюється, що деякі підручники було оновлено через пошкодження, зношеність та інші проблеми, в той час як перевидані підручники були повністю переглянуті.

Як повідомляли Українські Новини, скандально відомий підручник географії Масляка поспішно видалили з сайту Міносвіти.

У шкільному підручнику географії для 8 класу містяться висновки авторів на підставі подібності слів "Галлія", "Галісія", "Порту Галія", "Галатея", "галілеяни", згідно з яким предки сучасних французів, іспанців, євреїв і турків могли прийти на ці землі з української Галичини.

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