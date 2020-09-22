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22 вересня 2020, вівторок, 19:01 53
Суспільство 2020-09-22T21:00:43+03:00
Українські Новини
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті

В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті

Ірина Дорофейчук
Школа, Шкільний підручник, Помилки в підручниках, Ольга Хорошковська
Шкільні підручники (ілюстрація). Фото: telegraf.in.ua
Шкільні підручники (ілюстрація). Фото: telegraf.in.ua

В українських підручниках для початкових класів знову виявили грубі фактологічні помилки. А саме, в підручнику вказана невірна дата заснування Києва. У підручнику написали, що столиця України заснована в XIX столітті, таким чином автор підручника помилився на кілька тисяч років.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Крім вищезгаданої помилки "помолодшали" й київські історичні пам'ятки. Наприклад, Софійський собор та Києво-Печерську лавру теж віднесли до XIX століття.

Відзначимо, що Київ був заснований в V столітті - в 482 році. За легендою, заснували його князь Кий, його брати Щек, Хорив і сестра Либідь. Софійський собор заснований в першій половині XI століття, а Києво-Печерська лавра - в 1051 році.

Автором підручника, в якому виявлені помилки, є доктор педагогічних наук Ольга Хорошковська. Вона - співробітник Інституту педагогіки та володарка державних нагород в сфері освіти, а також лауреат Державної премії України з освіти.

Нагадаємо, це не перша помилка, яка зустрічається в українських підручниках. Наприклад, раніше в навчальному посібнику з географії знайшли карту з комп'ютерної гри.

Також ЗМІ повідомляли, що в підручнику з всесвітньої історії знайшли інтернет-мем з Кіану Рівзом. Його автор Ігор Щупак потім пояснив, що за допомогою мема хотів привернути увагу дітей до предмету.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в українському підручнику географії заявлялося, що білоруси не є слов'янами, а французи, іспанці та євреї, ймовірно, вийшли з Галичини.

В ході онлайн-уроку історії для 5-класників в рамках проекту "Всеукраїнська онлайн-школа" вчитель допустив кілька фактологічних помилок і навмисно додав ідеологічного забарвлення викладеним описам подій.

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