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23 вересня 2020, середа, 14:47 7
Суспільство 2020-09-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області через коронавірус на "дистанційку" перевели 23 школи

У Київській області через коронавірус на "дистанційку" перевели 23 школи

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання, ковід
Дистанційне навчання. Фото: pixabay
Дистанційне навчання. Фото: pixabay

В Київській області станом на середу, 23 вересня, 23 заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються 8 894 учні, перебувають на дистанційній формі навчання через коронавірус у той час, як в дитсадках Києва 15 груп також закриті на карантин через коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"На дистанційній формі навчання 23 навчальних заклади середньої загальної освіти, в яких 8 894 учня", - сказав він.

При цьому 11 шкіл, які раніше переходили на дистанційну форму навчання, повернулися до денної форми.

Крім того, 8 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на денну форму навчання.

204 окремих класи в 87 школах Київської області перебувають зараз на дистанційному навчанні через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить 14 239 осіб.

З початку вересня коронавірус був виявлений у 148 педагогічних працівників та 127 учнів.

Також 16 закладів дошкільної освіти закриті в Київській області на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області  кількість нових випадків COVID-19 почав знижуватися.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 22 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 307 осіб до 20 335, померлих - на 5 до 330.

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