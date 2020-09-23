У Київській області через коронавірус на "дистанційку" перевели 23 школи

той час, як в дитсадках Києва 15 груп також закриті на карантин через коронавірус . В Київській області станом на середу, 23 вересня, 23 заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються 8 894 учні, перебувають на дистанційній формі навчання через коронавірус у

Про це повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"На дистанційній формі навчання 23 навчальних заклади середньої загальної освіти, в яких 8 894 учня", - сказав він.

При цьому 11 шкіл, які раніше переходили на дистанційну форму навчання, повернулися до денної форми.

Крім того, 8 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на денну форму навчання.

204 окремих класи в 87 школах Київської області перебувають зараз на дистанційному навчанні через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить 14 239 осіб.

З початку вересня коронавірус був виявлений у 148 педагогічних працівників та 127 учнів.

Також 16 закладів дошкільної освіти закриті в Київській області на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області кількість нових випадків COVID-19 почав знижуватися.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 22 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 307 осіб до 20 335, померлих - на 5 до 330.

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