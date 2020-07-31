Дружину розчленованого в Петербурзі репера затримали за підозрою у вбивстві

Дружину українського репера Енді Картрайта Марину Кохал підозрюють у вбивстві чоловіка, хоча вона стверджує, що він помер від передозування, а вона лише розчленувала його тіло, оскільки не хотіла його безславної смерті. Про це повідомила пресслужба СК РФ.

"Нараіз з підозрювано проводяться слідчі дії. Слідство має намір клопотати перед судом про обрання стосовно неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні звинувачення їй поки не пред'явлено. Розслідування кримінальної справи триває.

ЗМІ повідомили, що в тілі репера не знайшли слідів наркотиків. Його друзі теж стверджують, що Картрайт їх не брав. По справі Картрайта призначили дві експертизи — судово-медичну, для встановлення причини смерті, і гістологічну, для дослідження тканин.

Раніше 3 лютого, помер відомий репер Децл. В його крові не виявили наркотичних речовин. Однією з версій причини, з якої міг померти Кирило Тлумацький, було вживання наркотичних засобів поганої якості, які приніс з собою один з гостей заходу.