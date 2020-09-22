Сьогодні День осіннього рівнодення. Традиції і прикмети свята

Поки в Україну повертається тепло , сьогодні, 22 вересня, настав День осіннього рівнодення — день, коли Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. Українські Новини розкажуть про традиції та прикмети свята.

У День осіннього рівнодення однаково тривають день і ніч, а після нього день буде зменшуватися.

Наші предки в це свято вшановували померлих: приходили до їх могил щоб прибрати і прикрасити їх. Крім того, щоб нагодувати предків, в селах проводилися бенкети, виставлялися молоко, масло, сир, сир, ягоди, пироги з капустою.

Слов'яни гуляли це свято два тижні - тиждень до нього і тиждень після. Також вони вірили, що вода в цей період набуває магічну силу і дарує дітям здоров'я, а дівчатам - красу.

Що потрібно зробити в День осіннього рівнодення

Оскільки в свято осіннього рівнодення у наших предків було прийнято позбавлятися від минулого, вважається, що в цей день корисно зробити генеральне прибирання будинку і позбутися від мотлоху в ньому.

А повір'я свідчать, що в осіннє рівнодення ідеально для прохань і молитов, так як в цей період відкриваються врата небес. Незайвим буде і будувати плани на найближче майбутнє, адже наші предки вірили, що все задумане в цей день збудеться.

Прикмети в День осіннього рівнодення

Багато ягід в гронах горобини - до суворої зими.

У День осіннього рівнодення стоїть сонячна погода - осінь буде погожою, дощі і холоди прийдуть нескоро.

Птахи відлітають у теплі краї - до ранньої зими з міцними морозами.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +7 градусів, удень +23 ... +25 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня, а в цілому вересень очікується аномально спекотним.

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