На зміну "бабиному літу" прийдуть дощі. Синоптикиня попередила про різку зміну погоди

В Україні в третій декаді вересня зберігається літня погода. У народі це явище називають "бабиним літом". Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. З її слів, така погода зумовлена приходом антициклонічної повітряної маси. У середу, 23 вересня на всій території України сухо, сонячно, тепло, +22 +28 градусів. "Не забувайте, що вночі ходять, нудьгують, чіпляються до водіїв тумани", — попередила Діденко. У Києві сонце і +25 градусів. Водночас дощі прийдуть вже в неділю. "А поки разом з антициклоном з усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо — нехай посидить ще з нами на сонці", — пише синоптик. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 23 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +23 ... +25 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, на Закарпатті +7 ... +12 градусів, вдень +20 ... +27 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, вдень +21 ... +26 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +5 ... +11 градусів, вдень +21 ... +27 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, в Луганській області +2 ... +7 градусів, удень +21 ... +27 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4 ... +13 градусів, вдень +21 ... +27 градусів. Як повідомляли Українські Новини, у кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час.