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  • На зміну "бабиному літу" прийдуть дощі. Синоптикиня попередила про різку зміну погоди
23 вересня 2020, середа, 09:03 6
Життя 2020-09-23T09:45:01+03:00
Українські Новини
На зміну "бабиному літу" прийдуть дощі. Синоптикиня попередила про різку зміну погоди

На зміну "бабиному літу" прийдуть дощі. Синоптикиня попередила про різку зміну погоди

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Похолодання, погода на вересень, бабине літо, Прогноз погоди на вихідні, вересень
Осінь. Фото: alexcornery.com
Осінь. Фото: alexcornery.com

В Україні в третій декаді вересня зберігається літня погода. У народі це явище називають  "бабиним літом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко.

З її слів, така погода зумовлена ​​приходом антициклонічної повітряної маси. 

У середу, 23 вересня на всій території України сухо, сонячно, тепло, +22 +28 градусів.

"Не забувайте, що вночі ходять, нудьгують, чіпляються до водіїв тумани", — попередила Діденко.

У Києві сонце і +25 градусів.

Водночас дощі прийдуть вже в неділю.

"А поки разом з антициклоном з усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо — нехай посидить ще з нами на сонці", — пише синоптик.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 23 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, на Закарпатті +7 ... +12 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +11 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, в Луганській області +2 ... +7 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +13 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час.

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