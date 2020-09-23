На зміну "бабиному літу" прийдуть дощі. Синоптикиня попередила про різку зміну погоди

В Україні в третій декаді вересня зберігається літня погода . У народі це явище називають "бабиним літом".

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко.

З її слів, така погода зумовлена ​​приходом антициклонічної повітряної маси.

У середу, 23 вересня на всій території України сухо, сонячно, тепло, +22 +28 градусів.

"Не забувайте, що вночі ходять, нудьгують, чіпляються до водіїв тумани", — попередила Діденко.

У Києві сонце і +25 градусів.

Водночас дощі прийдуть вже в неділю.

"А поки разом з антициклоном з усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо — нехай посидить ще з нами на сонці", — пише синоптик.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 23 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +11 градусів, вдень +23 ... +25 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, на Закарпатті +7 ... +12 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +11 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +11 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, в Луганській області +2 ... +7 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +13 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини