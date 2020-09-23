У кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час. Коли переводити годинник

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться у кінці жовтня. Цього року дата переведення стрілок збігається з датою місцевих виборів на більшості території країни.

Про те, коли переводити годинник, розповідають Українські Новини.

Переводити стрілки на одну годину назад потрібно в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто з суботи на неділю. Робити це слід о 4:00. Тобто повинно вийти 3.00 ночі. В результаті українці спатимуть на годину довше.

Сучасні гаджети зроблять все за людину, і самостійно переводити час на смартфоні або планшеті не потрібно. "Аналогові" прилади на зразок настінного годинника потрібно буде перевести вручну.

Головна причина переведення годинників двічі на рік — економія електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні Україна матиме додатковий вихідний завдяки державному святу.

Крім того, в жовтні школярі йдуть на осінні канікули. Перерва в навчанні триватиме з 26 жовтня по 1 листопада.

Один з робочих днів у жовтні повинні зробити скороченим на 1 годину.

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