У кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час. Коли переводити годинник

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться у кінці жовтня. Цього року дата переведення стрілок збігається з датою місцевих виборів на більшості території країни. Про те, коли переводити годинник, розповідають Українські Новини. Переводити стрілки на одну годину назад потрібно в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто з суботи на неділю. Робити це слід о 4:00. Тобто повинно вийти 3.00 ночі. В результаті українці спатимуть на годину довше. Сучасні гаджети зроблять все за людину, і самостійно переводити час на смартфоні або планшеті не потрібно. "Аналогові" прилади на зразок настінного годинника потрібно буде перевести вручну. Головна причина переведення годинників двічі на рік — економія електроенергії. Як повідомляли Українські Новини, в жовтні Україна матиме додатковий вихідний завдяки державному святу. Крім того, в жовтні школярі йдуть на осінні канікули. Перерва в навчанні триватиме з 26 жовтня по 1 листопада. Один з робочих днів у жовтні повинні зробити скороченим на 1 годину.