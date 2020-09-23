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23 вересня 2020, середа, 21:00 7
Суспільство 2020-09-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Спека накриє майже всі області, але місцями разом з дощем. Прогноз погоди на 24 вересня

Спека накриє майже всі області, але місцями разом з дощем. Прогноз погоди на 24 вересня

Анна Рудык
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Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на четвер, 24 вересня, в Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, мінлива хмарність, Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +8...+10 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вночі без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря удень +20...+25 градусів, вночі +9...+14 градусів.

У Карпатах уночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, удень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, удень +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.

23 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+21 градус, у районі Одеси +14 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня настав  День осіннього рівнодення-2020 .

Раніше синоптики прогнозували  перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня, а в цілому вересень очікується аномально спекотним. 

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