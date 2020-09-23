Без Мессі і Роналду. УЄФА назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року у той час, як сьогодні, 23 вересня, київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

Так, серед номінантів на звання кращого гравця року виявилися два гравці мюнхенської "Баварії" і гравець "Манчестер Сіті":

голкіпер Мануель Нойер ("Баварія");

нападник Роберт Левандовскі ("Баварія");

півзахисник Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті").

"Переможець буде названий разом з кращими жінками-гравцями року УЄФА і володарями позиційних нагород в Лізі чемпіонів УЄФА на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА-2020/21 в Ньоні в четвер, 1 жовтня. Наступного дня буде оголошений гравець сезону Ліги Європи УЄФА", - повідомляє УЄФА.

Шорт-лист з трьох гравців був обраний журі, до складу якого увійшли 80 тренерів клубів, які брали участь в групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 (32) і Ліги Європи УЄФА (48), а також 55 журналістів, відібраних Європейськими спортивними ЗМІ (ESM), по одному від кожної асоціації-членів УЄФА.

Решта списку топ-10 гравців, які не були в шорт-листі виглядає так:

4. Ліонель Мессі ("Барселона") 53 голоси;

5. Неймар ("ПСЖ") 53 голоси;

6. Томас Мюллер ("Баварія") 41 голос;

7. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") 39 голосів;

8. Тьяго Алькантара ("Баварія") 27 голосів;

9. Йозуа Кіммі ("Баварія") 26 голосів;

10. Кріштіану Роналду ("Ювентус") 25 голосів.

Також повідомляється, що за звання кращого тренера сезону-2019/20 поборються Ханс-Дітер Флік ("Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль") і Юліан Нагельсманн ("Лейпциг").

Як повідомляли Українські Новини, українські футбольні клуби домоглися 100% результату на даних етапах розіграшу єврокубків.

Також раніше перенесені через коронавірус товариські матчі збірної України з національними командами Франції та Польщі все ж відбудуться.

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