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  • Без Мессі і Роналду. УЄФА назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року
23 вересня 2020, середа, 17:10 5
Спорт 2020-09-23T18:30:03+03:00
Українські Новини
Без Мессі і Роналду. УЄФА назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року

Без Мессі і Роналду. УЄФА назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року

Александр Савич
Футбол, УЄФА, футболіст, Манчестер Сіті, Найкращий гравець, Найкращий футболіст, ФК Баварія
Тріо номінантів на звання кращого гравця року УЄФА. Фото: uefa.com
Тріо номінантів на звання кращого гравця року УЄФА. Фото: uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав трьох номінантів на звання кращого футболіста року у той час, як сьогодні, 23 вересня, київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

Так, серед номінантів на звання кращого гравця року виявилися два гравці мюнхенської "Баварії" і гравець "Манчестер Сіті":

  • голкіпер Мануель Нойер ("Баварія");
  • нападник Роберт Левандовскі ("Баварія");
  • півзахисник Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті").

"Переможець буде названий разом з кращими жінками-гравцями року УЄФА і володарями позиційних нагород в Лізі чемпіонів УЄФА на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА-2020/21 в Ньоні в четвер, 1 жовтня. Наступного дня буде оголошений гравець сезону Ліги Європи УЄФА", - повідомляє УЄФА.

Шорт-лист з трьох гравців був обраний журі, до складу якого увійшли 80 тренерів клубів, які брали участь в групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 (32) і Ліги Європи УЄФА (48), а також 55 журналістів, відібраних Європейськими спортивними ЗМІ (ESM), по одному від кожної асоціації-членів УЄФА.

Решта списку топ-10 гравців, які не були в шорт-листі виглядає так:

  • 4. Ліонель Мессі ("Барселона") 53 голоси;
  • 5. Неймар ("ПСЖ") 53 голоси;
  • 6. Томас Мюллер ("Баварія") 41 голос;
  • 7. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") 39 голосів;
  • 8. Тьяго Алькантара ("Баварія") 27 голосів;
  • 9. Йозуа Кіммі ("Баварія") 26 голосів;
  • 10. Кріштіану Роналду ("Ювентус") 25 голосів.

Також повідомляється, що за звання кращого тренера сезону-2019/20 поборються Ханс-Дітер Флік ("Баварія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль") і Юліан Нагельсманн ("Лейпциг").

Як повідомляли Українські Новини, українські футбольні клуби домоглися 100% результату на даних етапах розіграшу єврокубків.

Також раніше перенесені через коронавірус товариські матчі збірної України з національними командами Франції та Польщі все ж відбудуться.

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