УЄФА оприлюднив дати і місце товариських ігор збірної України з футболу

Заплановані ще на останню декаду березня товариські матчі збірної України з національними командами Франції та Польщі і, згодом, перенесені через пандемію коронавирусу на більш пізні терміни, таки відбудуться. Про це стало відомо з інформації на офіційному порталі Союзу європейських футбольних асоціацій.

Так, за інформацією сайту УЄФА, Україна зустрінеться з Францією в товариському матчі 7 жовтня. Гра пройде в Парижі на стадіоні Сен-Дені.

Збірні України та Франції провели між собою дев'ять поєдинків. Перевага на боці дворазових чемпіонів світу: 5 перемог. Ще тричі команди грали внічию і один раз виграла збірна України. Різниця м'ячів - 14:5 не на нашу користь.

Зазначимо, що 10 жовтня українці зіграють у третьому турі Ліги націй проти Німеччини, а через три дні - проти Іспанії в четвертому турі.

З поляками українці зустрінуться в Хожуві 11 листопада. У восьми попередніх зустрічах команди вигравали по три рази і двічі розходилися миром. Різниця м'ячів - 9:9.

Після Польщі на українців очікують ігри з Німеччиною (14 листопада) і Швейцарією (17 листопада) в Лізі націй.

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