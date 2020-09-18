Українські футбольні клуби домоглися 100% результату на даних етапах розіграшу єврокубків і зміцнили позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завдяки перемогам київського "Динамо" в матчі 3-го відбіркового туру в кваліфікації до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА над нідерландським АЗ з рахунком 2:0 і "Колоса" з Ковалівки над грецьким Арісом в Лізі Європи - 2:1, національна скарбничка була поповнена кожним клубом по 1,5 очка (в кваліфікаційних раундах, що складаються з одного матчу, за перемогу дають 1,5 очка, за нічию - 1, за поразку - 0,5).

Додавши до цього чотири бонусних пункти донецького "Шахтаря" за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів (туди "гірники" потрапили автоматично), Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА, на даному етапі, має в сумі 7 пунктів, що трансформуються в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 1,4 бала (7 очок ділимо на 5 клубів).

Завершальний сезон циклу 2016-2021 Україна почала на 12-й позиції (нагадаємо, минулий цикл вона завершила на дев'ятій). Тепер українським клубам необхідно зосередиться на боротьбі за 10-й рядок у таблиці, який гарантує асоціації пряму путівку в групу ЛЧ (11-я позиція дає таке право вже при певних обставинах).

Від Австрії, яка вже має одну клубну втрату, Україна відстає на 1,925 бала (10 очок), від Туреччини - на 0,5 (2,5). Але варто пам'ятати і про потенційних переслідувачів в даному клубному рейтингу: набирає хід Шотландія (відстає від нас на 0,575 бала або 2,5 очка).

Слід нагадати, що 12-я позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА, на якій Україна зараз розташовується, має квоту в єврокубках на літо 2022 роки з п'яти клубів: два - в Лізі чемпіонів (один - у другому кваліфікаційному, один - в плей-офф раунді кваліфікації), один - в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і два в новому турнірі під егідою УЄФА - Лізі конференцій (один - у другій кваліфікації і один - в третій).

Вже на наступному тижні відбудуться чергові єврокубкові матчі, а з ними - і чергові зміни в таблиці коефіцієнтів.

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