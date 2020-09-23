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23 вересня 2020, середа, 15:08 7
Події 2020-09-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Елизавета Драбкина
ЗСУ, війна на Донбасі, підрив військових
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook оперативно-тактичного угруповання "Схід", передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 вересня, в районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення" , - сказано в ньому.

Зазначається, що військовим надана домедичну допомогу, їх оперативно доставили в лікувальний заклад.

Стан здоров'я воїнів середнього ступеня тяжкості.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини з'ясовуються.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні ООС 22 вересня.

Крім того, минулого тижня мінери вилучили та знешкодили на Донбасі 487 вибухонебезпечних предметів.

У Збройних силах на коронавірус хворіє 660 осіб, за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання.

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