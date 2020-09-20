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20 вересня 2020, неділя, 23:02 7
Силові структури 2020-09-21T02:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі співробітники ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень

На Донбасі співробітники ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень

Елена Новикова
ООС, ДСНС України, Вибухонебезпечні предмети, Центр ООС
Ликвидация взрывоопасных предметов на Донбассе. Фото: штаб ООС
Ликвидация взрывоопасных предметов на Донбассе. Фото: штаб ООС

Протягом минулого тижня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів, в той час, як 18 вересня на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаштувавши провокації біля Новогригорівки.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook.

Так, повідомляється, що згідно з рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка підрозділи ДСНС залучаються до відновлення інфраструктури населених пунктів на Донбасі і надають допомогу місцевим жителям.

Протягом минулого тижня, з 12 по 18 вересня 2020 року, сили і засоби підрозділів ДСНС України було залучено до піротехнічних робіт, відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих в межах КПВВ на території Донецької та Луганської областей.

"Так, піротехнічні розрахунки вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на 48 гектарах місцевості, а також на об'єктах життєзабезпечення та інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

Крім того, співробітники ДСНС, за зверненням місцевих органів влади, відновили в Донецькій області 63 будинки, пошкоджені в 2014-2017 роках внаслідок артилерійського обстрілу.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну і психологічну, 287 особам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Крім того, український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою.

Також наслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

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