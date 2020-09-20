На Донбасі співробітники ДСНС знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень

Протягом минулого тижня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів, в той час, як 18 вересня на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаштувавши провокації біля Новогригорівки.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook.

Так, повідомляється, що згідно з рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка підрозділи ДСНС залучаються до відновлення інфраструктури населених пунктів на Донбасі і надають допомогу місцевим жителям.

Протягом минулого тижня, з 12 по 18 вересня 2020 року, сили і засоби підрозділів ДСНС України було залучено до піротехнічних робіт, відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих в межах КПВВ на території Донецької та Луганської областей.

"Так, піротехнічні розрахунки вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на 48 гектарах місцевості, а також на об'єктах життєзабезпечення та інфраструктури", - наголошується в повідомленні.

Крім того, співробітники ДСНС, за зверненням місцевих органів влади, відновили в Донецькій області 63 будинки, пошкоджені в 2014-2017 роках внаслідок артилерійського обстрілу.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну і психологічну, 287 особам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Крім того, український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою.

Також наслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

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