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23 вересня 2020, середа, 12:30 5
Силові структури 2020-09-23T12:56:34+03:00
Українські Новини
У ЗСУ на самоізоляції перебувають майже 600 військовослужбовців

У ЗСУ на самоізоляції перебувають майже 600 військовослужбовців

Анна Рудык
Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у ЗСУ, Коронавірус у військових, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
ЗСУ. Фото: 112.ua
ЗСУ. Фото: 112.ua

У Збройних силах на коронавірус хворіє 660 осіб, за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання, тоді як захворюваність на COVID-19 серед правоохоронців падає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних Сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 23 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 660 осіб. Загалом за час пандемії одужали 1 895 осіб, летальних випадків - 10", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 594 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 149 людей.

За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я знаходиться 10 людей (Головний військовий клінічний госпіталь - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Житомирської області - 2 військовослужбовців, Територіальне медичне об'єднання МВС України по Івано-Франківській області - 1 працівник ЗСУ і Станишівська ЦРЛ - 1 працівник ЗСУ); стан їхнього здоров'я задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 21 людина (Київська область - 6 військовослужбовців і 2 працівників ЗСУ, Львівська область - 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 2 військовослужбовців і 2 працівників ЗСУ, Івано-Франківська, Рівненська, Чернігівська, Волинська область - по 1 військовослужбовцю, Хмельницька область - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус і 63 смерті за добу.

Тим часом українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

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