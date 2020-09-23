Українка стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю

В той час як Google 23 вересня , українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю світу в Німеччині присвятив дудл актрисі Ромі Шнайдер , українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю світу в Німеччині . Про це повідомляється на офіційній сторінці диригента в Facebook.

Керівник фестивалю, правнучка композитора Ріхарда Вагнера Катаріна Вагнер, до останнього тримала в таємниці ім'я диригента, як головну оперну інтригу року.

На відкритті фестивалю Линів диригуватиме нову постановку опери Ріхарда Вагнера "Летючий Голландець".

"У мене немає слів, щоб пояснити, що я зараз відчуваю - це дуже хвилююче і відповідально одночасно! Таке запрошення - велика честь для мене! " - сказала Линів.

Зазначається, що за 145 років існування фестивалю жодна жінка не ставала за його диригентський пульт.

Фестиваль відбудеться в Байрорте в 2021 році.

У 2017 році Линів стала головним диригентом австрійської Опери Граца.

Як повідомляли Українські новини, у червні 2019 року на британському конкурсі класичного співу переміг українець.

Також в липні цього року помер легендарний композитор Енніо Морріконе.

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