Українка стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю

В той час як Google 23 вересня присвятив дудл актрисі Ромі Шнайдер, українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю світу в Німеччині. Про це повідомляється на офіційній сторінці диригента в Facebook. Керівник фестивалю, правнучка композитора Ріхарда Вагнера Катаріна Вагнер, до останнього тримала в таємниці ім'я диригента, як головну оперну інтригу року. На відкритті фестивалю Линів диригуватиме нову постановку опери Ріхарда Вагнера "Летючий Голландець". "У мене немає слів, щоб пояснити, що я зараз відчуваю - це дуже хвилююче і відповідально одночасно! Таке запрошення - велика честь для мене! " - сказала Линів. Зазначається, що за 145 років існування фестивалю жодна жінка не ставала за його диригентський пульт. Фестиваль відбудеться в Байрорте в 2021 році. У 2017 році Линів стала головним диригентом австрійської Опери Граца. Як повідомляли Українські новини, у червні 2019 року на британському конкурсі класичного співу переміг українець. Також в липні цього року помер легендарний композитор Енніо Морріконе.