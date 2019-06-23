На британському конкурсі класичного співу переміг українець

На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World переміг український співак з баритоном, який також отримає 20 000 фунтів (25,5 тис. доларів), повідомляє "BBC Україна".

31-річний українець Андрій Кимач був одним із п'яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань.

Конкурс проводять кожні два роки і почався з нагоди відкриття концертної зали St David Hall у 1983 році.

Разом із грошовим призом пан Кимач отримав Кардіффський трофей.

"Я переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019. Це буквально втілення мрії. Я пам'ятаю, як я спостерігав за змаганням, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я можу колись навіть взяти участь у них, не кажучи вже про перемогу", - сказав переможець.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

Більш ніж 400 співаків з усього світу подали заявки на участь у конкурсі в 2019 році, 20 учасників з 15 країн пройшли етап відбору.

Фіналісти стали переможцями чотирьох раундів конкурсу, які проходили протягом усього тижня.

Серед них тенори 31-річна Мінгджі Лей з Китаю, 31-річний бас Патрік Гетті з США і 30-річна сопрано Соойон Лі з Південної Кореї.

Судді також дали можливість на проходження у фінал 32-річній меццо-сопрано Гуадалупе Баррієнтос з Аргентини.

Андрій Кимач народився у Вінницькій області. Він навчався на філософському факультеті Університету імені Тараса Шевченка, а потім вокально-диригентському факультеті Музичної академії імені Петра Чайковського у Києві, у класі Володимира Гришка.

У 2016 році пан Кимач став солістом Херсонської обласної філармонії й артистом Молодіжної оперної програми московського Большого театру, де працював до 2018 року.

У Большому театрі він виконував партії Дона Карлоса в опері "Кам'яний гість" Олександра Даргомижського.

У 2017 році пан Кимач став лауреатом міжнародного конкурсу оперних співаків імені Марії Каря в албанській Тирані.

На початку червня 2019 року українець значився у числі виконавців партії Ескамільо в опері "Кармен" Жоржа Бізе у Театрі Джузеппе Верді в італійському Трієсті.

Як повідомляли Українські Новини, британський співак був змушений перервати концертний тур через рак. Також співак з Франції заспівав пісню українською мовою і зняв на неї кліп.

Крім того, у дитячому Євробаченні-2018 перемогла Польща, Україна посіла четверте місце.