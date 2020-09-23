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  • Google присвятив дудл актрисі Ромі Шнайдер, зірці європейського кіно 60-70-х
23 вересня 2020, середа, 11:39 5
Життя 2020-09-23T12:32:13+03:00
Українські Новини
Google присвятив дудл актрисі Ромі Шнайдер, зірці європейського кіно 60-70-х

Google присвятив дудл актрисі Ромі Шнайдер, зірці європейського кіно 60-70-х

Александр Савич
Актриса, Google-дудл, Ромі Шнайдер
Google-дудл на честь дня народження Ромі Шнайдер. Скриншот: Google
Google-дудл на честь дня народження Ромі Шнайдер. Скриншот: Google

Сьогодні, 23 вересня, Google присвятив новий дудл на своїй головній сторінці актрисі Ромі Шнайдер, якій сьогодні виповнилося б 82 роки. Завдяки яким фільмам Шнайдер стала зіркою світового кінематографа розкажуть Українські Новини.

Ромі Шнайдер, німецько-французька актриса, (справжнє ім'я Розмарі Магдалена Альбах) народилася 23 вересня 1938 року в Відні. Вперше вона з'явилася на великому екрані, коли їй було 15 років. Разом зі своєю матір'ю, актрисою Магда Шнайдер, вона зіграла у фільмі "Коли цвіте білий бузок".

У 1955-1957 роках Шнайдер знялася в ролі австрійської імператриці Єлизавети в трилогії Ернста Марішка "Сіссі". Ця роль принесла їй міжнародну славу і визнання, хоча образ Єлизавети надовго закріпився за Ромі і іноді заважав їй.

Всього за свою кар'єру Шнайдер знялася більш ніж в 50-ти фільмах, серед яких "Басейн" з Аленом Делоном у головній ролі (вона знімалася з ним і в інших фільмах), "Боккаччо-70", "Процес", "Стара рушниця" , "Вбивство Троцького", "На яскравому сонці", і багатьох інших.

За ролі в картинах "Головне - любити" і "Проста історія" Шнайдер удостоїлася премії "Сезар" за кращу жіночу роль.

Померла Ромі Шнайдер при загадкових обставинах 29 травня 1982 року в Парижі. До цього вона пережила трагічну загибель свого 14-річного сина, а також операцію з видалення нирки.

Її тіло виявив її коханий рано вранці. Вона лежала без ознак життя на письмовому столі.

Основною версією стала серцева недостатність. Шнайдер продовжувала вживати алкоголь після операції, всупереч рекомендаціям лікарів. Хоча говорили і про можливе самогубство актриси.

Їй було 43 роки.

Розтин тіла в данину поваги актрисі не проводилося. Похороном актриси займався Ален Делон.

Ромі Шнайдер стала однією з найяскравіших актрис європейського кіно своєї епохи.

У Відні та Парижі є вулиці, названі на її честь.

Актриса Ромі Шнайдер. Фото: wikipedia.orgАктриса Ромі Шнайдер. Фото: wikipedia.org

Як повідомляли Українські новини, 24 серпня Google присвятив дудл Дню незалежності України .

Також Google посилив захист особистої інформації.

 
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