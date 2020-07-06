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06 липня 2020, понеділок, 12:07 5
Шоу-бізнес 2020-07-06T12:45:01+03:00
Українські Новини
У Римі від перелому стегна помер знаменитий композитор Енніо Морріконе

У Римі від перелому стегна помер знаменитий композитор Енніо Морріконе

Елизавета Кесельман
Композитор Енніо Морріконе. Фото: Вікіпедія
Композитор Енніо Морріконе. Фото: Вікіпедія

У Римі, в одній з клінік помер знаменитий композитор і диригент Енніо Морріконе, відомий завдяки своїми музичними творами до різних фільмів, яких у його колекції можна нарахувати понад 400. Про це повідомляє агентство Ansa.

Як наголошується, Морріконе помер у віці 92 років. Композитора кілька днів тому госпіталізували з переломом стегна. Причиною смерті стали наслідки травми, отриманої при падінні. Похорон Морріконе буде закритими.

Народився 10 листопада 1928 року в Римі, в сім'ї професійного джазового трубача Маріо Морріконе і домогосподарки Лібери Рідольфі. Енніо був найстарший із п'яти дітей. Коли йому виповнилося 12 років, вступив до консерваторії Святої Чечилії в Римі, де його педагогом став Гоффредо Петрассі. У консерваторії Морріконе отримав 3 дипломи — по класу труби (1946), інструментування (1952) і композиції (1954).

За видатні заслуги в кінематографі і за музику до фільму Квентіна Тарантіно "Мерзенна вісімка" Морріконе удостоївся двох премій "Оскар". Його музика звучить у фільмах "Хороший, поганий, злий" (1966), "Професіонал" (1981), "Одного разу в Америці" (1984), "Джанго вільний" (2012) та багатьох інших.

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