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23 вересня 2020, середа, 13:55 10
Економіка 2020-09-23T16:00:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" пояснив свої збитки за 1-е півріччя

"Нафтогаз" пояснив свої збитки за 1-е півріччя

Григорий Яковенко
Нафтогаз, EBITDA, збитки
Нафтогаз
Нафтогаз

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пов'язує за січень-червень 2020 року збитки в 11,541 млрд гривень з отриманням негативного показника EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) найбільшою нафтовидобувною компанією "Укрнафта" і дивізіону "Комерція" в 11,309 млрд гривень.

Про це свідчить фінансовий звіт "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Згідно з ним, за 1-е півріччя скоригований показник негативної EBITDA "Укрнафти" склав 2,323 млрд гривень, а дивізіону "Комерція" - 8,986 млрд гривень.

Зазначається, що результат сегмента "Комерція" знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу і падіння цін, а також збільшення резерву сумнівної дебіторської заборгованості, а "Укрнафта" знизила результат через зменшення цін на природний газ і падіння обсягу продажів сирої нафти.

Також "Нафтогаз" скоротив показник EBITDA із сегменту розвідки і видобутку 56,6% або на 14,2 млрд гривень до 10,9 млрд гривень.

У компанії пов'язують зниження результату із сегменту розвідки і видобутку зі зниженням ціни на газ.

Дивізіон "Комерція" веде діяльність з розвитку сегмента роздрібної торгівлі газом, розвитку трейдингової діяльності, побудови ефективних каналів реалізації газу і здійснення імпортно-експортних операцій з газом.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що  Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд  за транзитним контрактом в 2020.

Раніше оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. Гривень, а  виплата щомісячних премій  та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016.

Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив  премію в $45 млн  за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якій сумі вона була виплачена.

Також відповідно до контрактів правління "Нафтогазу"  - 520 тис. зарплати, премії, бонуси і допомогу на оздоровлення.

 
 
 
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