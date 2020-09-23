Досудове розслідування справи підозрюваного у вимаганні $ 150 тис. хабара Щербини завершено

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербини, якого підозрюють у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи Державним бюро розслідувань (ДБР).

Про це сказано в повідомленні пресслужби НАБУ, передають Українські Новини.

"Розслідування за підозрою ексначальника Головного слідчого управління ГПУ, викритого в шахрайстві і підбурюванні до давання 150 тис. дол. США неправомірної вигоди екс-директору Державного бюро розслідувань, завершено", — сказано в ньому.

Зазначається, що 22 вересня стороні захисту були відкриті для ознайомлення матеріали кримінального провадження перед направленням обвинувального акта до суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що колишній чиновник ГПУ разом з іншою особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, розробив план дій, за яким планувалося отримати від столичного забудовника 150 тис. доларів за закриття кримінального провадження, яке розслідується територіальним управлінням ГБР.

Згідно з повідомленням, вказані кошти нібито повинні були бути передані директору ДБР, однак такого наміру у Щербини не було.

Щербина був затриманий після отримання першого траншу в розмірі 75 тис. доларів з обговорених 150 тис. доларів.

Того самого дня учаснику злочину повідомили про підозру.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.

Як повідомляли Українськi Новини, САП просив суд заарештувати майно ексначальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербини.

Вищий антикорупційний суд заарештував Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 млн гривень.

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