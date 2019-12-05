Суд заарештував екс-начальника слідчого управління ГПУ Щербину під заставу

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини. Суд частково задовольнив клопотання САП. САП просила заарештувати Щербину і призначити 3,6 млн гривень застави. При цьому адвокат повідомив про неможливість утримання його підзахисного під вартою з-за проблем зі здоров'ям. Як повідомляли Українські Новини, радник звільненого директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби Ігор Щербина попався на хабарі з-за скарги генерального директора будівельної компанії Портнов назвав Щербину правою рукою Прокурора Горбатюка.