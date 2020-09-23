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23 вересня 2020, середа, 13:12 8
Медицина 2020-09-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Лише половина медзакладів подали заявки на доплати до зарплат

Лише половина медзакладів подали заявки на доплати до зарплат

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Лікарні, зарплати медиків
Лікарня
Лікарня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який не підтримав держбюджет на 2021, заявляє, що станом на 22 вересня заявки на отримання доплат до зарплат подало 784 медичних установи з 1 600.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора на вечір тільки 784 установи з майже 1 600 подали заявки на отримання цієї зарплати", — сказав він.

Національна служба здоров'я почала приймати заявки на доплати 11 вересня.

Заявку та штатний розпис повинен подати головлікар.

Степанов заявив, що вже до вечора середи Національна служба здоров'я і МОЗ мають намір оприлюднити список лікарень, які не подали заявки на отримання доплат до зарплат.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр охорони здоров'я Максис Степанов анонсував підвищення з 1 вересня зарплат медпрацівникам і виплати зарплат лікарям-інтернам.

Раніше Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції.

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