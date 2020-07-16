З 1 вересня у медиків зросте зарплата. На скільки підвищать

Міністр охорони здоров'я Максис Степанов анонсував підвищення з 1 вересня зарплат медпрацівникам і виплати зарплат лікарям-інтернам в той час, як хворим на коронавірус медики можуть виплати до 630 тисяч гривень. Про це стапанов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Так, з 1 вересня зарплати зростуть: у лікарів в середньому на 3 500 гривень; у медичного персоналу в середньому на 2 500 гривень; у молодшого медичного персоналу в середньому до 1 250 гривень. Також Степанов додав, що на стажування випускників медичних вишів в 2020 році уряд виділив понад 103 млн грн. За його словами, ці гроші надійдуть в установи охорони здоров'я, де під час інтернатури молоді люди готуються до самостійної лікарської діяльності. Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції. Крім того, серед 848 осіб, у яких 15 липня була підтверджена коронавірусна інфекція, 36 дітей і 51 медпрацівник.