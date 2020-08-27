Жан-Клод Ван Дамм у Бортничах. Місцевий житель виклав фото зі знімань фільму у дворі його будинку

Жан-Клод Ван Дамм на зніманнях фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets

Жан-Клод Ван Дамм на зніманнях фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets

Відомий актор Жан-Клод Ван Дамм, який зараз перебуває в Києві на зйомках фільму від Netflix, був помічений у дворі одного з будинків у Бортничах у Києві. Місцевий житель на ім'я Максим Кобець сфотографував знімальний майданчик з Ван Даммом зі свого вікна і поділився фотографіями на своїй сторінці в Facebook.

Знімання в Бортничах проходили вчора, 26 серпня.

"Не знаю, що там у вас відбувається ... Але сьогодні мої робочі будні супроводжують крики "action" і гудіння знімального стаффа (групи). Вперше мій двір, всі входи і виходи, перекриті муніципальною охороною. Всюди люди перегукуються по раціях і просто шумлять, думаю, як і зазвичай на знімальному майданчику.

Виходжу на балкон, придивляюся, і раптом бачу, що це Ван Дамм (той що Жан-Клод Ван Дамм) і саме в цей час проходять зйомки його сцен. Ну скажіть мені, як тут не стати папараці !? ", - написав у Facebook Максим Кобець.

Жан-Клод Ван Дамм на зйомках фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets

Як повідомляли Українські новини, дівчина Жан-Клода Ван Дамма назвала Київ "запущеним" містом.

Також ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм з українкою під час знімань бойовика в Києві.

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