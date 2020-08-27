підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Жан-Клод Ван Дамм у Бортничах. Місцевий житель виклав фото зі знімань фільму у дворі його будинку
27 серпня 2020, четвер, 16:30 5
Життя 2020-08-27T17:45:01+03:00
Українські Новини
Жан-Клод Ван Дамм у Бортничах. Місцевий житель виклав фото зі знімань фільму у дворі його будинку

Жан-Клод Ван Дамм у Бортничах. Місцевий житель виклав фото зі знімань фільму у дворі його будинку

Александр Савич
Жан-Клод Ван Дамм, Фільми, Зйомки фільму
Жан-Клод Ван Дамм на зніманнях фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets
Жан-Клод Ван Дамм на зніманнях фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets

Відомий актор Жан-Клод Ван Дамм, який зараз перебуває в Києві на зйомках фільму від Netflix, був помічений у дворі одного з будинків у Бортничах у Києві. Місцевий житель на ім'я Максим Кобець сфотографував знімальний майданчик з Ван Даммом зі свого вікна і поділився фотографіями на своїй сторінці в Facebook.

Знімання в Бортничах проходили вчора, 26 серпня.

"Не знаю, що там у вас відбувається ... Але сьогодні мої робочі будні супроводжують крики "action" і гудіння знімального стаффа (групи). Вперше мій двір, всі входи і виходи, перекриті муніципальною охороною. Всюди люди перегукуються по раціях і просто шумлять, думаю, як і зазвичай на знімальному майданчику.

Виходжу на балкон, придивляюся, і раптом бачу, що це Ван Дамм (той що Жан-Клод Ван Дамм) і саме в цей час проходять зйомки його сцен. Ну скажіть мені, як тут не стати папараці !? ", - написав у Facebook Максим Кобець.

Жан-Клод Ван Дамм на съемках фильма от Netflix в Бортничах в Киеве. Фото: facebook/maksym.kobetsЖан-Клод Ван Дамм на зйомках фільму від Netflix в Бортничах в Києві. Фото: facebook / maksym.kobets

Як повідомляли Українські новини, дівчина Жан-Клода Ван Дамма назвала Київ "запущеним" містом.

Також ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм з українкою під час знімань бойовика в Києві.

Більше новин про: Жан-Клод Ван Дамм Фільми Зйомки фільму

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Саакашвілі повернувся в Грузію і хоче брати участь там в передвиборчій кампанії 17:10
Гривня подешевшала. Яким буде офіційний курс нацвалюти на три дні 16:48
Фільм
На фільм "Східняк" у День Незалежності в 2 містах Дніпропетровської області ніхто не прийшов 16:38 Фото
У перший місяць школи спілкування дітей з бабусями і дідусями потрібно обмежити, - вірусолог 16:28
Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо 16:17
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok