підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Оголошено номінантів премії "Еммі" на звання найкращого серіалу року
29 липня 2020, середа, 18:16 7
Життя 2020-07-29T20:30:05+03:00
Українські Новини
Оголошено номінантів премії "Еммі" на звання найкращого серіалу року

Оголошено номінантів премії "Еммі" на звання найкращого серіалу року

Александр Савич
серіали, кінопремія, Еммі
Статуетка Еммі. Фото:thewrap.com
Статуетка Еммі. Фото:thewrap.com

Одна з найпрестижніших у сфері телебачення премія "Еммі" назвала номінантів на звання найкращого серіалу 2020 року після того, як минулого року три статуетки виграв серіал "Чорнобиль". Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Лідером за кількістю номінацій став серіал телесеріал "Вартові" від телеканалу HBO. Серіал є продовженням однойменного графічного роману 1987 року відомого британського автора коміксів Алана Мура. "Вартові" отримав 26 номінацій.

Лідером серед каналів став стриминговый сервіс Netflix – його продукти отримали цілих 160 номінацій. Для порівняння, серіали телеканалу HBO отримали 107 номінацій, а NBC, який і замикає трійку лідерів – 47.

За звання найкращого драматичного серіалу року будуть боротися: "Краще подзвоніть Солу" (AMC), "Розповідь служниці" (Hulu), "Мандалорець" (Disney+), "Корона" (Netflix), "Вбиваючи Єву" (BBC America), "Дуже дивні справи" (Netflix), "Спадкоємці" (HBO) і "Озарк" (Netflix).

Гучний серіал "Відьмак" не отримав жодної номінації.

Повний список номінантів опублікований на сайті американської телевізійної премії.

Вручення премій відбудеться 20 вересня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні глядачів очікують 5 прем'єр цікавих серіалів.

Також писали про те, що з новинок серіалів виходить у червні і липні

Більше новин про: серіали кінопремія Еммі

Офіс генпрокурора розслідує зникнення матеріалів зі справи про розгін студентів на Євромайдані
На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Де найбільше хворіють
Новини
Місцями спека послабшає і прийдуть дощі з грозами. Прогноз погоди на 30 липня 21:00
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Максимальний бал із ЗНО отримали 447 абітурієнтів 20:36
У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва
У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх 20:07
Співробітник ЦВК захворів на коронавірус: подати кандидатуру на вибори можна тільки за попереднім записом 20:00
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії 09:51
більше новин
ВВП, збільшення експорту і безробіття. Кабмін схвалив макропоказники на 2021-2023
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok