Оголошено номінантів премії "Еммі" на звання найкращого серіалу року

Одна з найпрестижніших у сфері телебачення премія "Еммі" назвала номінантів на звання найкращого серіалу 2020 року після того, як минулого року три статуетки виграв серіал "Чорнобиль". Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Лідером за кількістю номінацій став серіал телесеріал "Вартові" від телеканалу HBO. Серіал є продовженням однойменного графічного роману 1987 року відомого британського автора коміксів Алана Мура. "Вартові" отримав 26 номінацій.

Лідером серед каналів став стриминговый сервіс Netflix – його продукти отримали цілих 160 номінацій. Для порівняння, серіали телеканалу HBO отримали 107 номінацій, а NBC, який і замикає трійку лідерів – 47.

За звання найкращого драматичного серіалу року будуть боротися: "Краще подзвоніть Солу" (AMC), "Розповідь служниці" (Hulu), "Мандалорець" (Disney+), "Корона" (Netflix), "Вбиваючи Єву" (BBC America), "Дуже дивні справи" (Netflix), "Спадкоємці" (HBO) і "Озарк" (Netflix).

Гучний серіал "Відьмак" не отримав жодної номінації.

Повний список номінантів опублікований на сайті американської телевізійної премії.

Вручення премій відбудеться 20 вересня в Лос-Анджелесі.

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