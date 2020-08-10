Названо 10 найпопулярніших серіалів літа на Netflix

Після того, як було о прилюднено рейтинг найкращих серіалів 2019 року за версією BBC Culture с трімінгова платформа Netflix опублікувала список найпопулярніших серіалів літа 2020 року. Про це повідомляє Forbes.

Раніше Netflix представив нову функцію, яка дозволяє користувачам бачити список найбільш переглядаються серіалів і фільмів сервісу в різних країнах. За минулі місяці літа в топ-10 стрімінговой платформи найчастіше виявлялися такі серіали і шоу.

На 10 місці опинився відомий американський серіал "Офіс", який виходив на екрани з 2005 по 2013 рік, і який є ремейком однойменного британського серіалу. Сюжет "Офісу" розвивається навколо життя компанії, яка займається постачанням паперової продукції. Знятий в псевдодокументальному стилі, серіал розповідає про життя і взаєминах співробітників офісу цієї компанії. "Офіс" незмінно входить в різні списки найкращих комедійних серіалів, а також найкращих телевізійних шоу всіх часів.

9 місце в списку займає ще один відомий американський серіал "Безсоромні", який також є адаптацією однойменного британського серіалу. Він оповідає про життя неблагополучної сім'ї алкоголіка і наркомана Френка Галлагера, шестеро дітей якого ростуть без належної уваги батька.

8 місце займає мультсеріал "Аватар: Останній захисник", який розповідає про пригоди 12-річного хлопчика Аанга, що володіє магією повітря. Це один з небагатьох продуктів, не створений безпосередньо Netflix, який піднявся в рейтингу так високо.

На 7 місці за популярністю цього літа знаходиться новий фантастичний серіал "Warrior Nun", який вийшов 2 липня цього року. Він заснований на однойменному коміксі, і розповідає історію звичайної дівчини, що виявила у себе неймовірні здібності, яка виявилася втягнута в древню війну з силами зла.

6 місце займає телесеріал "Орден", в якому учень коледжу потрапляє в епіцентр боротьби перевертнів і магів.

На 5 місці тревел-шоу "Ближче до Землі з Заком Ефроном". Американський актор разом з дієтологом Дарина Оліеном подорожує по світу, розповідаючи про екологічні проблеми і способи їх вирішення.

4 місце займає гучний документальний серіал "Останній танець", який розповідає про кар'єру баскетболіста Майкла Джордана і його останній сезоній в "Чикаго Буллз".

На 3 місці в списку знаходиться драматичний фентезі серіал "Проклята", своєрідне переосмислення легенд про короля Артура.

2 місце займає змагальне шоу "Гаряча лава", зняте за мотивами дитячої гри. Учасникам необхідно перестрибувати з предмета на предмет, щоб не впасти в "лаву" - червону рідину під ними. Для цього вони можуть використовувати різні дошки для споруди переходів.

Очолює список найпопулярніших серіалів літа на Netflix "Нерозгадані таємниці". Це свого роду відродження старого документального шоу, яке виходило на екрани з 1987 по 2008 рік на різних каналах, про різні паранормальні явища і нерозкриті справи. Кілька років шоу виходило в Youtube, після чого Netflix вирішив дати проєкту нове дихання і запустив шоу знову, залучивши до роботи авторів оригінальної версії "Нерозгадані таємниці".

Як повідомляли Українські новини, Netflix оптимізував усі формати сервісів, що надаються, з метою заощадження пропускної здатності мереж до 25%.

Також були оголошені номінанти премії "Еммі" на звання кращого серіалу року.