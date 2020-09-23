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23 вересня 2020, середа, 12:57 10
Кабмін 2020-09-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу

Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу

Елена Новикова
Кабмін, Порядок денний, Засідання Кабміну
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів, який раніше затвердив порядок проведення засідань онлайн, на засіданні в середу, 23 вересня, має намір врегулювати виплату премій членам Кабміну та встановити чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передають Українські Новини.

Кабмін має намір урегулювати виплату премій членам Кабміну, передбачивши прив'язування цих видатків до затвердженого урядом плану пріоритетних дій КМУ на 2020 рік, а не до програми діяльності Кабміну, яку не було затверджено Верховною Радою.

Кабмін також має намір зобов'язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, оприлюднити в формі відкритих даних звітність операторів і провайдерів телекомунікацій (крім інформації про фінансові показники їхньої діяльності) щодо покриття інтернетом, кількості абонентів у населених пунктах, технології та швидкості.

Крім того, Кабмін має намір установити механізм звільнення громадян від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла вперше і встановити вичерпний перелік документів для цього.

Уряд також має намір виділити Міністерству культури та інформаційної політики 5,6 млн гривень для ремонту й реставрації будівлі Національного художнього музею (Київ, вул. Грушевського, 6).

Кабмін у зв'язку з декомунізацією має намір перейменувати Краснооскольське водосховище в Харківській області в Оскольське (постановою від 12 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала село Червоний Оскіл на Оскіл, проте водосховище до цього часу не перейменовано).

Кабмін також має намір створити спеціалізовану державну установу в сфері трансплантації органів, тканин і клітин "Український центр трансплант-координації".

Традиційно наприкінці засідання Кабмін розгляне кадрові питання.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив проєкт приєднання України до EPIC .

Раніше Кабмін доручив продати "Президент-Готель", ОПЗ і ОГХК до 2021 року всупереч забороні Ради.

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