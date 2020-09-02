Кабмін проводитиме засідання онлайн

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 2 вересня, затвердив порядок проведення засідань онлайн , передають Українські Новини.

Зазначається, що з метою забезпечення безперервної роботи уряду в період карантину затверджується порядок проведення засідань уряду в режимі онлайн.

Таким чином, регламент Кабміну доповнюється параграфом 26-1, згідно з яким прем'єр-міністр приймає рішення про проведення засідання уряду в режимі відеоконференції (онлайн-засідання) або про участь члена уряду в такому режимі в засіданні.

Під час онлайн-засідання в залі засідань має бути присутнім прем'єр і/або перший віцепрем'єр, або віцепрем'єр, а також можуть бути присутніми члени Кабміну, які доповідають за порядком денним.

При цьому перелік осіб, присутніх на засіданні, складається держсекретарем Кабміну і узгоджується з прем'єром.

Засідання відкривається, якщо в ньому беруть участь більше ніж половина посадового складу уряду, а голосування проходить шляхом підняття руки.

Проєкт прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін.

Як повідомляли Українські Новини, в ЄБА заявили, що Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу.

Також 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

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