Кабмін проводитиме засідання онлайн

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 2 вересня, затвердив порядок проведення засідань онлайн, передають Українські Новини. Зазначається, що з метою забезпечення безперервної роботи уряду в період карантину затверджується порядок проведення засідань уряду в режимі онлайн. Таким чином, регламент Кабміну доповнюється параграфом 26-1, згідно з яким прем'єр-міністр приймає рішення про проведення засідання уряду в режимі відеоконференції (онлайн-засідання) або про участь члена уряду в такому режимі в засіданні. Під час онлайн-засідання в залі засідань має бути присутнім прем'єр і\/або перший віцепрем'єр, або віцепрем'єр, а також можуть бути присутніми члени Кабміну, які доповідають за порядком денним. При цьому перелік осіб, присутніх на засіданні, складається держсекретарем Кабміну і узгоджується з прем'єром. Засідання відкривається, якщо в ньому беруть участь більше ніж половина посадового складу уряду, а голосування проходить шляхом підняття руки. Проєкт прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін. Як повідомляли Українські Новини, в ЄБА заявили, що Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу. Також 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.