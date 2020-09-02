підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 вересня 2020, середа, 16:10 6
Кабмін 2020-09-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін проводитиме засідання онлайн

Кабмін проводитиме засідання онлайн

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, засідання уряду
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 2 вересня, затвердив порядок проведення засідань онлайн, передають Українські Новини.

Зазначається, що з метою забезпечення безперервної роботи уряду в період карантину затверджується порядок проведення засідань уряду в режимі онлайн.

Таким чином, регламент Кабміну доповнюється параграфом 26-1, згідно з яким прем'єр-міністр приймає рішення про проведення засідання уряду в режимі відеоконференції (онлайн-засідання) або про участь члена уряду в такому режимі в засіданні.

Під час онлайн-засідання в залі засідань має бути присутнім прем'єр і/або перший віцепрем'єр, або віцепрем'єр, а також можуть бути присутніми члени Кабміну, які доповідають за порядком денним.

При цьому перелік осіб, присутніх на засіданні, складається держсекретарем Кабміну і узгоджується з прем'єром.

Засідання відкривається, якщо в ньому беруть участь більше ніж половина посадового складу уряду, а голосування проходить шляхом підняття руки.

Проєкт прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін.

Як повідомляли Українські Новини, в ЄБА заявили, що Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу.

Також 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин  до 31 жовтня.

Більше новин про: Карантин Кабмін засідання уряду

В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу
Новини
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Будівництво велодоріжки від Поштової площі до моста Патона. Оголошено повторний тендер на 170 млн гривень 17:45
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Ще одна справа проти Лероса: нардеп незаконно звів над своєю квартирою ще один поверх 17:40
Гривня падає в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку 17:30
Гривня знову подешевшала. Курс валют на 3 вересня 17:10
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok