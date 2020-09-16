Україна має намір приєднатися до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці

До Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC) має намір приєднатися й Україна, в той час як МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини. Зокрема, Кабмін схвалив проєкт відповідного листа до секретаріату коаліції. За даними Міністерства соціальної політики, на початок 2020 року в Україні середньомісячна зарплата чоловіків на 22% перевищувала середньомісячну зарплату жінок, у фінансовій та страховій сферах розрив в оплаті праці жінок і чоловіків становить до 35%. Міжнародна коаліція за рівну оплату праці була заснована 18 вересня 2017 року на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку (США) для скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків та дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю. Раніше від України до цієї організації приєдналася Конфедерація роботодавців, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок, від громадських організацій - Київський інститут гендерних досліджень. Тепер має намір приєднатися і Кабмін. За оцінкою Міжнародної організації праці законодавства, політики і практик на травень 2019 року, Кабмін відповідає за 7 з 11 критеріїв для вступу в коаліцію. Як повідомляли Українські Новини, в Україні 1 грудня відбудеться підвищення соцстандартів - збільшиться прожитковий мінімум для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів. Також після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком.