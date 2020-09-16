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16 вересня 2020, середа, 23:52 7
Кабмін 2020-09-17T01:30:01+03:00
Українські Новини
Україна має намір приєднатися до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці

Україна має намір приєднатися до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці

Александр Савич
Зарплата, Кабмін, Кабінет Міністрів, Оплата праці
Кабмін схвалив проєкт приєднання України до EPIC. Фото: ednist.info
Кабмін схвалив проєкт приєднання України до EPIC. Фото: ednist.info

До Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC) має намір приєднатися й Україна, в той час як МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт відповідного листа до секретаріату коаліції.

За даними Міністерства соціальної політики, на початок 2020 року в Україні середньомісячна зарплата чоловіків на 22% перевищувала середньомісячну зарплату жінок, у фінансовій та страховій сферах розрив в оплаті праці жінок і чоловіків становить до 35%.

Міжнародна коаліція за рівну оплату праці була заснована 18 вересня 2017 року на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку (США) для скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків та дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю.

Раніше від України до цієї організації приєдналася Конфедерація роботодавців, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок, від громадських організацій - Київський інститут гендерних досліджень.

Тепер має намір приєднатися і Кабмін.

За оцінкою Міжнародної організації праці законодавства, політики і практик на травень 2019 року, Кабмін відповідає за 7 з 11 критеріїв для вступу в коаліцію.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 1 грудня відбудеться підвищення соцстандартів - збільшиться прожитковий мінімум для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів.

Також після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком.

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