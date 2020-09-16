Україна має намір приєднатися до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці

До Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC) має намір приєднатися й Україна, в той час як МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ .

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт відповідного листа до секретаріату коаліції.

За даними Міністерства соціальної політики, на початок 2020 року в Україні середньомісячна зарплата чоловіків на 22% перевищувала середньомісячну зарплату жінок, у фінансовій та страховій сферах розрив в оплаті праці жінок і чоловіків становить до 35%.

Міжнародна коаліція за рівну оплату праці була заснована 18 вересня 2017 року на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку (США) для скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків та дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю.

Раніше від України до цієї організації приєдналася Конфедерація роботодавців, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок, від громадських організацій - Київський інститут гендерних досліджень.

Тепер має намір приєднатися і Кабмін.

За оцінкою Міжнародної організації праці законодавства, політики і практик на травень 2019 року, Кабмін відповідає за 7 з 11 критеріїв для вступу в коаліцію.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 1 грудня відбудеться підвищення соцстандартів - збільшиться прожитковий мінімум для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів.

Також після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком.

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