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09 вересня 2020, середа, 15:25 9
Економіка 2020-09-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін доручив приватизувати "Президент-Готель", ОПЗ і ОГХК до 2021 року всупереч забороні Ради

Кабмін доручив приватизувати "Президент-Готель", ОПЗ і ОГХК до 2021 року всупереч забороні Ради

Григорий Яковенко
ОПЗ, ОГХК, Приватизація, Електроважмаш, Президент-Готель
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів доручив Фонду державного майна України (ФДМУ) приватизувати Одеський припортовий завод (ОПЗ), Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), акціонерне товариство "Президент-Готель" та державне підприємство "Електроважмаш" (Харків) до 2021 року в той час, як Рада заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця карантину.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 9 вересня, передають Українські Новини.

Зазначається, що підставою для даних доручень є наказ президента Володимира Зеленського від 20 вересня 2019 року №713 та наказ від 8 листопада 2019 року №837.

Також Кабмін доручив ФДМУ забезпечити приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська".

Крім того, Кабмін доручив ФДМУ до грудня розробити рекомендації щодо подальшого володіння "Одеським нафтопереробним заводом".

При цьому 2 вересня Верховна Рада встановила парламентський контроль над приватизацією державного майна і заборонила продаж об'єктів великої приватизації до кінця дії карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним Валютним Фондом виставити на приватизацію великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), державне енергогенеруюче підприємство "Центренерго", приватне акціонерне товариство "Президент-Готель" (Київ) і ще 3 державні компанії до липня 2021 року.

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