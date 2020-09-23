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23 вересня 2020, середа, 11:15 5
Медицина 2020-09-23T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні за добу зробили понад 45 тисяч тестів на коронавірус

В Україні за добу зробили понад 45 тисяч тестів на коронавірус

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тести, ІФА-тести
Лабораторія. Фото: Pixabay
Лабораторія. Фото: Pixabay

22 вересня було проведено 22 895 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 10,2% більше порівняно з попередньою добою, і 22 262 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 2,6% більше порівняно з 21 вересня, водночас в Україні зареєстровано 3,5 тисячі нових хворих на коронавірус і 63 смерті за добу.  

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу назагал було проведено 45 157 тестувань, із них 22 895 методом ПЛР, а також 22 262 методом ІФА", - сказав він.

Загалом від початку року було проведено 2 102 377 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

До вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я станом на ранок 23 вересня надійшло 3 819 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а від початку 2020 року - 249 529 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня було проведено 20 781 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР і 21 697 досліджень методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

Тим часом, сьогодні почався 196-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, а МОЗ хоче збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19.

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