Зеленський прибув до Миколаївської області для спостереження за військовими навчаннями "Об'єднані зусилля-2020"

Президент Володимир Зеленський прибув у Миколаївську область для спостереження за військовими навчаннями "Об'єднані зусилля-2020", які почалися в Чорному морі 21 вересня. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини. "Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Миколаївської області. Очільник держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань із командуванням Об'єднаних сил Збройних Сил України "Об'єднані зусилля-2020", які проводяться із залученням певних органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони і позначенням дій військ", - сказано в ньому. Це перші навчання, які повністю проводяться за стандартами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) після отримання Україною статусу партнера організації з розширеними можливостями. Як повідомляли Українські новини, 17 вересня Зеленський відвідав початок військових навчань Rapid Trident-2020 у Львівській області. Також 21 вересня сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик в Херсонській області.