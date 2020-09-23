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23 вересня 2020, середа, 10:47 8
Президент 2020-09-23T12:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський прибув до Миколаївської області для спостереження за військовими навчаннями "Об'єднані зусилля-2020

Зеленський прибув до Миколаївської області для спостереження за військовими навчаннями "Об'єднані зусилля-2020"

Александр Савич
Володимир Зеленський, військові навчання, Миколаївська область
Володимир Зеленський приїхав в Миколаївську область на військові навчання. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський приїхав в Миколаївську область на військові навчання. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський прибув у Миколаївську область для спостереження за військовими навчаннями "Об'єднані зусилля-2020", які почалися в Чорному морі 21 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Миколаївської області. Очільник держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань із командуванням Об'єднаних сил Збройних Сил України "Об'єднані зусилля-2020", які проводяться із залученням певних органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони і позначенням дій військ", - сказано в ньому.

Це перші навчання, які повністю проводяться за стандартами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) після отримання Україною статусу партнера організації з розширеними можливостями.

Як повідомляли Українські новини, 17 вересня Зеленський відвідав початок військових навчань Rapid Trident-2020 у Львівській області.

Також 21 вересня сталася сильна пожежа під час проведення ракетних стрільб на полігоні Ягорлик в Херсонській області.

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