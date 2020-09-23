Київ паралізували ранкові затори. Які вулиці варто об'їхати

Сьогодні, 23 вересня, традиційні ранкові затори знову паралізували Київ . Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, найбільш завантаженою вулицею Києва станом на 8:40 ранку є Набережно-Хрещатицька. "Стоять" автомобілі і на проспекті Степана Бандери. Ускладнено рух також по Набережному шосе. На Лівому березі затори спостерігаються також на бульварі Перова і в районі станцій метро "Осокорки" і "Позняки".

Пробки в Києві 23 вересня. Карта: Google Maps

На Правому березі найбільше завантажений проспект Перемоги в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська". Крім того, затори скували Брест-Литовське шосе.

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році .

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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