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23 вересня 2020, середа, 09:00 6 Карта
Суспільство 2020-09-23T09:45:01+03:00
Українські Новини
Київ паралізували ранкові затори. Які вулиці варто об'їхати

Київ паралізували ранкові затори. Які вулиці варто об'їхати

Анна Рудык
Пробки, Затори в Києві
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні, 23 вересня, традиційні ранкові затори знову паралізували Київ. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, найбільш завантаженою вулицею Києва станом на 8:40 ранку є Набережно-Хрещатицька. "Стоять" автомобілі і на проспекті Степана Бандери. Ускладнено рух також по Набережному шосе. На Лівому березі затори спостерігаються також на бульварі Перова і в районі станцій метро "Осокорки" і "Позняки".

Пробки в Києві. Карта:Пробки в Києві 23 вересня. Карта: Google Maps

На Правому березі найбільше завантажений проспект Перемоги в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська". Крім того, затори скували Брест-Литовське шосе.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір  побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році .

Тим часом, Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок  всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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Затори в Києві. Карта: Google Maps
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