У понеділок вранці Київ скували традиційні затори: де найбільш завантажені дороги

Рух автомобілів у столиці практично зупинився на під'їзді з усіх районів коло центру вранці в понеділок, 21 вересня. Про це повідомляє Інфопортал з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 8:30 майже немає руху на Дарницькому, Південному, Північному мостах і мосту Метро через Дніпро в напрямку правого берега. При цьому можна було вільно проїхати на мосту Патона.

Станом на 8.30 ранку в Києві затори з автомобілів утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Крім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівської, Юрія Іллєнка, на бульварі Тараса Шевченка, на Набережному шосе і на Наддніпрянському шосе.

На лівому березі рух ускладнений на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Бажана та на Дарницькому шосе. Також затори утворилися на вулицях Віфлеємської і Євгена Сверстюка.

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Київ застряг у заторах. Фото: infoportal.kiev.ua

Як повідомляли Українські новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проекту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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