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22 вересня 2020, вівторок, 18:35 12
Суспільство 2020-09-22T21:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві шкільні класи поступово повертають з "дистанційки"

У Києві шкільні класи поступово повертають з "дистанційки"

Кира Молчанова
Пандемія, коронавірус в Україні, Дистанційне навчання
Школа. Фото: Pixabay, колаж
Школа. Фото: Pixabay, колаж

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилося на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів - зменшилася на 2 до 326.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Станом на 22 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 326 класів переведені на дистанційне навчання.

Також в столиці тимчасово закриті 1 установа дошкільної освіти та 15 груп.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 5, переведених на дистанційне навчання класів також не змінилася і склала 328.

Тим часом станом на 21 вересня в Київській області на дистанційному навчанні був 31 навчальний заклад з 13 939 учнями.

Сьогодні стало відомо, що кількість нових випадків коронавірусу трохи зменшилася. За добу захворіло 270 осіб. Всього з початку епідемії - 20 028. За 21 вересня померли 7 людей, всього з початку епідемії - 325.

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