У Раків можливе отруєння, а у Дів успішний день для починань, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, астролог говорить про те, що варто довести розпочате до кінця, щоб досягти бажаних результатів у той час, як чотири знака зодіаку позбудуться проблем і розчарувань в кінці вересня . Детально про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку, розповів Павло Глоба .

Овен

Намагайтеся в цей день не тримати все під контролем. Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином.

Телець

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте розпочаті справи до кінця. Тельців у вівторок буде супроводжувати впевненість і натхнення.

Близнюки

Рекомендується скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх цілей і планів. Вигідні дивіденди принесе час, вкладене в навчання.

Рак

У справах особливих курйозів не виникатиме, однак приймати рішення може бути не легко. Будьте пильними з їжею, адже є висока ймовірність отруєнь.

Лев

Вільний час проведіть на самоті, почитайте, послухайте музику. Не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Діва

Все розпочате в цей день має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів і з великим успіхом.

Терези

Тим, у кого на роботі будуть виникати неприємні ситуації, варто проявити стриманість і віддалитися від небажаних думок. Негатив швидко розвіється і важливо не приймати його на себе.

Скорпіон

Ризиковані угоди і авантюрні пропозиції - це те, чого Скорпіонам у вівторок варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію в вашому житті в найближчі роки.

Стрілець

День вдалий для спілкування, особливо неквапливого і душевного. Вдало пройдуть нові знайомства, у самотніх є шанс знайти собі пару.

Козеріг

Козероги у вівторок відчують могутній приплив натхнення. Використовуйте його на втілення близьких серцю задумів.

Водолій

Важливі справи, особливо ті, які пов'язані з сім'єю і домом, варто вирішувати в першій половині дня.

Риби

Рибам в цей день буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій і розгубленість можуть привести до не зовсім тих наслідків, які вам би хотілося бачити. Втім все в руках представників знака, тому навіть зовсім невдалу справу з часом зумієте налагодити.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи дали прогноз на осінь – зірки принесуть Тельцям, Близнюкам, Ракам, Скорпіонам і Рибам успіх майже у всіх сферах життя.

Тим часом сьогодні, 22 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря удень +23...+25 градусів, вночі +5...+7 градусів.

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