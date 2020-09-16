Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині

Влада Німеччини повідомила про щонайменше п'ять нових спалах африканської чуми свиней (АЧС), тоді як на фермі в Закарпатській області тисячі свиней загинули після масштабної пожежі на фермі.

Про це в середу, 16 вересня, повідомив портал Meat-inform, передають Українські Новини.

Сліди збудника АЧС виявили в тушах чотирьох диких свиней і одного живого кабана недалеко від німецько-польського кордону на сході федеральної землі Бранденубрг. Заражені тварини були знайдені через тиждень після того, як в цьому регіоні виявили перший випадок АЧС.

Через підтвердження чуми у свиней німецька свинина не може бути сертифікована для експорту протягом деякого часу. Це може завдати сильного удару галузі, яка вже встигла постраждати через пандемію коронавірусу.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, протягом першого тижня вересня в країнах Європи було виявлено більше сотні спалахів АЧС. Серед лідерів Угорщина, Румунія і Польща.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Всеукраїнський конгрес фермерів вимагає від влади ввести державну компенсацію страхового платежу, який буде поширюватися, в тому числі, і на випадки втрати поголів'я через АЧС.

Також повідомлялося, що через поширення АЧС в Китаї свиняче стадо було скорочене на 60 млн голів.

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