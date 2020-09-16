підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 12:04 7
Європа 2020-09-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині

Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині

Константин Долгий
АЧС, Німеччина, Свині
Свиня. Фото: pixabay
Свиня. Фото: pixabay

 Влада Німеччини повідомила про щонайменше п'ять нових спалах африканської чуми свиней (АЧС), тоді як на фермі в Закарпатській області тисячі свиней загинули після масштабної пожежі на фермі.

Про це в середу, 16 вересня, повідомив портал Meat-inform, передають Українські Новини.

Сліди збудника АЧС виявили в тушах чотирьох диких свиней і одного живого кабана недалеко від німецько-польського кордону на сході федеральної землі Бранденубрг. Заражені тварини були знайдені через тиждень після того, як в цьому регіоні виявили перший випадок АЧС.

Через підтвердження чуми у свиней німецька свинина не може бути сертифікована для експорту протягом деякого часу. Це може завдати сильного удару галузі, яка вже встигла постраждати через пандемію коронавірусу.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, протягом першого тижня вересня в країнах Європи було виявлено більше сотні спалахів АЧС. Серед лідерів Угорщина, Румунія і Польща.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Всеукраїнський конгрес фермерів вимагає від влади ввести державну компенсацію страхового платежу, який буде поширюватися, в тому числі, і на випадки втрати поголів'я через АЧС.

Також повідомлялося, що через поширення АЧС в Китаї свиняче стадо було скорочене на 60 млн голів.

Більше новин про: АЧС Німеччина Свині

Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok